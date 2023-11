Nella lotta per i porti | la Cina trova gli Emirati in Africa Il caso Tanzania

Leggi su formiche

(Di sabato 11 novembre 2023) Nel programma per consolidare la cosiddetta “collana di perle”, gliArabi Unitino lacome un rivale strategico in? Un tempo il progetto di Abu Dhabi prevedeva (informalmente, come ambizione nota ma non troppo dichiarata) di agganciare la loro collana alla Maritime Silk Road, la componente marittima della Belt & Road Initiative. Ora, a distanza di un decennio dal lancio dei reciproci progetti, i due Pesi si rino in una condizione di competizione, che non è esplicita, ma logica conseguenza del sovrapporre i propri interessi in territori comuni. Che siano essi le infrastrutture portuali in genere, o specificamente i singoli Paesi. Per Pechino, quelle basi servono anche per costruire un network di postazioni utilizzabili anche come basi navali militari (dai dati del ...