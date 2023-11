Nel Napoli di Garcia ci sono quattro ‘intoccabili’ | ecco di chi stiamo parlando

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 novembre 2023) Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinskigiocatori chiave di, quelli a cui il mister delnon può rinunciare. Nell’ambito della sua esperienza con il, Rudiha dimostrato una notevole fiducia ingiocatori chiave. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i“intoccabili”stati identificati come Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinski. Questi giocatori hanno goduto di un tempo di gioco significativamente maggiore rispetto ai loro compagni di squadra, con solo gli ultimi due che hanno rinunciato a qualche minuto nel finale di alcune partite. In particolare, Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinskistati schierati in campo in modo costante, ...