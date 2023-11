Natale green | 6 italiani su 10 scelgono prodotti di seconda mano

Leggi su ildifforme

(Di sabato 11 novembre 2023) Quest’anno Babbosembrerebbe essere più. L’economia circolare ha la meglio anche in una delle festività più celebri per lo scambio di regali tra grandi e piccoli, infatti, 6su 10 prendono in considerazione l’idea didi: la ricerca di Wallapop A indagare le tendenze di acquisto è Wallapop: L'articolo proviene da Il Difforme.