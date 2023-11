Nassiriya | il figlio di una vittima | Ventennale in sordina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - "Vennero a prendermi a scuola e trovai a casa i colleghi e i compagni di papà. Mi ritrovai adulto di colpo: sapevo che da quel momento mi sarei dovuto occupare io di mia madre e mia sorella". Per Marco Intravaia,di Domenico, il vicebrigadiere originario di Monreale (Palermo) ucciso nella strage di, a distanza di 20 anni il ricordo di quella giornata resta "indelebile". "Ero a scuola, al liceo - racconta all'Adnkronos -, e alla mia compagna di banco arrivò un messaggio che la informava di un attentato al contingente italiano. Chiamai casa molto preoccupato, non mi rispose mia madre, ma un parente e mi resi conto subito di quello che era accaduto. In un primo momento era come vivere la vita di un altro, ma ho dovuto realizzare in fretta". Da ragazzo spensierato ad adulto. "Rialzarmi non è stato facile e ...