Nassiriya fuoco amico in tribunale

(Di sabato 11 novembre 2023) Da Panorama del 6 maggio 2010 «Per me i feriti disono 19, quelli rientrati in barella. Poi ne esistono altri che si dichiarano feriti e lanciano accuse sulla mancata sicurezza» sbotta l’ex brigadiere Cosimo Visconti. «Pensi che io, invalido al 100 per cento, mi sono sentito chiedere al telefono, da un ufficio governativo, se facevo parte dei feriti veri o di quelli finti». Carabiniere tutto d’un pezzo, a Visconti hanno dato due volte l’estrema unzione dopo l’attentato didel 12 novembre 2003. Una strage che ha ucciso 19 italiani (12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili). Oltre ai 19 feriti gravi, ricoverati in ospedale, c’è chi è stato riformato, tempo dopo l’attentato, per stress post traumatico. Alcuni di questi carabinieri in congedo sono i più decisi nel sostenere che la base Maestrale, attaccata dai terroristi ...