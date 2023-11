Napoli | Spuntano due nomi per il post Garcia

Leggi su dailynews24

(Di sabato 11 novembre 2023) In casala panchina, che per il momento è affidata al tecnico francese, è sempre più in bilico. Il nome di Rudi, infatti, nelle ultime settimane è stato al centro della bufera. Tra chi lo voleva esonerato e chi invece voleva dargli fiducia, si sono rincorse diverse alternative nel ruolo di guida della squadra. L'articolo