(Di sabato 11 novembre 2023) Pubblicato il 11 Novembre, 2023 Hailper prendere idella polizza vita che lui stesso aveva fatto stipulare. Questa è l’accusa terribile per Antonio Martone, 37enne di Sant’Antonio Abate, in provincia di, è stato condannato all’dalla corte d’assise di. Secondo la ricostruzione agghiacciante degli inquirenti, l’uomo, di professione chef di bordo, attirò ilDomenico in un casolare di campagna a Lettere (), poi lo tramortì e gli versò addosso benzina, bruciandolo, abbandonandolo ancora agonizzante. Dalle indagini è venuta fuori anche che l’omicidio fu premeditato; Antonio Martone aveva cercato su Google ‘come uccidere un uomo’ e ‘come intascare i ...

