Napoli-Empoli | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 11 novembre 2023)è una partita valida per l’undicesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, tv e. La panchina di Rudi Garcia è sempre più traballante. L’allenatore deltorna in bilico dopo il deludente pareggio in Champions League con l’Union Berlino (1-1), avversario reduce da 12 sconfitte consecutive. Un punto che ha avvicinato gli azzurri alla fase ad eliminazione diretta ma arrivato al termina di una prestazione non entusiasmante che, ancora una volta, ha fatto luce sui problemi dei campioni d’Italia, soltanto lontani parenti di quella squadra che lo scorso anno dominava in lungo e in largo. Politano – IlVeggente.it (Lapresse)La piazza continua a mormorare e la sensazione è che il presidente De ...