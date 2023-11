Napoli - Empoli | per Rudi Garcia c' è il rischio Andreazzoli

(Di sabato 11 novembre 2023)- Vedee poi... In quel cono d'ombra, sembra un tunnel, c'è un fascio di luce e mentre s'avvicina al Maradona, ripensando al passato, Aureliopuò spiegare che niente è ...

... e sembrano segnali, perchéè il toccasana di Andreazzoli , una specie di attracco verso un mondo nuovo, e rivedendo gli highlights o semplicemente gli archivi, l'si concede un sorriso,...

Napoli-Empoli, dubbi per Garcia: il tecnico francese valuta tre cambi AreaNapoli.it

Napoli-Empoli, Valdifiori: «Azzurri, attenzione: i toscani lottano e hanno fame di punti» ilmattino.it

Il capitano dell’Empoli sfida la sua ex squadra: “Giocheremo con coraggio, per salvarci serve una svolta” ...Il tecnico francese resta sulla graticola e domani si gioca tutto contro l’Empoli. Il Napoli di quest’anno ha convinto poche volte e quasi mai per una partita intera (solo con Sassuolo e Lecce): ...