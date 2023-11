Napoli-Empoli | le formazioni | ancora panchina per l’acquisto da 25 milioni di euro

Leggi su dailynews24

(Di sabato 11 novembre 2023) Alle ore 12,edscenderanno in campo per l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Rudi Garcia si gioca molto e per questo è intenzionato a scegliere la miglior formazione possibile.FUORIDA 25una volta non sarà della gara, almeno dal primo minuto, il nuovo acquisto Jesper L'articolo