Napoli-Empoli | in 50mila al Maradona Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023), inal. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Ore 12.30, si aggiungano posti al tavolo, con quei cinquantamila che sembrano annunciare una domenica speciale, in quel teatro che sa essere “spaziale”, denutrito per ora dal sogno scudetto ma sempre alimentato dalla passione. Ma al, e lo dicono i precedenti, non è mai seriamente mancata la folla e i 228.824 che in campionato si sono sempre dati appuntamenti per il fischio d’inizio, certo sono l’eredità di quell’anno fantastico, ovvio partano anche dallo zoccolo duro dei venticinquemila abbonati, ma rappresentano in sé pure un atto di fiducia nei confronti d’una squadra che dopo aver stravinto il campionato induce comunque a credere in qualcosa. La media di 45.765 è figlia del trionfo, e ci sta, ma ...