Napoli-Empoli | Garcia vacilla | gara decisiva per il suo futuro

(Di sabato 11 novembre 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, deluso dal pareggio con l’Union: perdiventa fondamentale vincere con l’. NOTIZIE CALCIO. Ilaffronterà domani l’allo stadio Diego Armando Maradona in una partita che potrebbe rivelarsiper il destino di Rudisulla panchina partenopea. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha posto particolare attenzione su questa sfida: “Le sue sorti sono in buona parte legate alla sfida di domani con l’, inutile girarci intorno. Una sconfitta, ma anche un pareggio, a ridosso della sosta per le nazionali, potrebbe facilmente indurre Aurelio De Laurentiis a riaprire le valutazioni nei suoi ...

Napoli-Empoli, dubbi per Garcia: il tecnico francese valuta tre cambi AreaNapoli.it

Garcia, il futuro del tecnico dipende da Napoli-Empoli: la posizione di De Laurentiis CalcioNapoli1926.it

Dici Napoli-Empoli e pensi a Mirko Valdifiori. Il centrocampista, doppio ex, ancora si diverte in mezzo al campo e sta dando una mano alla Vis Pesaro in terza serie. Valdifiori: domani è una sorta di ...Se n'è parlato tanto negli ultimi giorni, il Napoli ci ha lavorato e alla fine lo avrà a disposizione per il match contro l'Empoli: Amir Rrahmani non è presente nella lista dei convocati del Kosovo ...