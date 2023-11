Napoli-Empoli decisiva per Garcia | senza vittoria rischia l’esonero

...novembre 18.30 Dazn Genoa - Verona 10 novembre 20.45 Dazn Sky Lecce - Milan 11 novembre 15.00 Dazn Juventus - Cagliari 11 novembre 18.00 Dazn Monza - Torino 11 novembre 20.45 Dazn Sky...

SKY - Napoli-Empoli, è dentro o fuori per Garcia. Il pensiero di De Laurentiis AreaNapoli.it

Napoli-Empoli, ballottaggio Rui-Olivera risolto: la decisione di Garcia CalcioNapoli1926.it

In vista di Napoli-Empoli, il tecnico Garcia potrebbe operare alcuni cambi rispetto alle ultime gare: Olivera favorito su Mario Rui, Simeone insidia Raspadori. Notizie calcio Napoli – In vista della ...L’attaccante rientra in gruppo ma il suo contributo in fase offensiva resta un rebus. E anche le alternative stanno facendo fatica ...