Napoli-Empoli | brutte notizie da Castel Volturno | si ferma il centrocampista

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilsi prepara alla sfida di domani contro l’: arrivanodaper Rudi Garcìa. Domani alle 12:30 ilscenderà in campo allo Stadio Maradona per il primo lunch match della stagione. Gli azzurri affronteranno l’di Aurelio Andreazzoli. L’obiettivo per Di Lorenzo e compagni può essere solo la vittoria per trascorrere una sosta più tranquilla. Report allenamento: Garcìa perde un centrocampista Anche oggi ilsi è allenato all’SSCN Konami Training Center di. Gli azzurri si sono allenati agli ordini di Rudi Garcìa e non è ancora noto se fosse presente anche Aurelio De Laurentiis a seguire la seduta odierna. Demme salta ...