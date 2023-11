Museum of Dreamers | arriva a Roma la mostra dedicata ai sognatori

(Di sabato 11 novembre 2023) Tra favola e realtà, virtuale e immaginario nel cuore disi potrà vivere un’esperienza da favola. Dopo aver toccato Madrid e Milanoinfatti anche nella CapitaleOf, un’esposizione di ventuno installazioni immersive dalla forte estetica contemporanea e dal grande impatto visivo. Fino al 28 gennaio 2024 al PratiBus Discrict si potrà vivere un sogno tra realtà e fantasia, tuffarsi nella piscina piena di palline, fotografarsi a testa in giù e vivere delle emozioni come in un film. Installazioni di grande impatto estetico e visivo attraverso messaggi motivazionali, accompagneranno il pubblico in un universo onirico, riavvicinandolo alla cultura dei sogni. Courtesy of Press Officeof: laai ...

Negli ultimi giorni erano circolate nuovamente voci di una possibile crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller . Il motivo Il fatto che lei si sia presentata alofdi Roma insieme a Isabel, Chanel con il fidanzato Cristian Babalus e Cristian con la fidanzata Melissa Monti ma senza il suo Bastian . E ciò aveva fatto mormorare le malelingue, che ...

Le mostre dei sogni leggo.it

Museum of Dreamers, a Roma l'esperienza immersiva da non perdere Roma.Com

Dopo la prima tappa a Madrid e il grande successo a Milano nel 2022, il Museum of Dreamers prosegue a Roma dal 6 ottobre 2023. Il progetto nasce da due ...In a grand gesture that fused art with cinema, the Academy Museum of Motion Pictures unveiled an exhibition dedicated to the legendary Japanese animator Hayao Miyazaki. Despite delays caused by ...