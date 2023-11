Muore Nino Strano | l' ex senatore che mangiò la mortadella in Aula per la caduta di Prodi

... 1 donna su 14per complicanze legate alla gravidanza, un bambino su 18prima di aver ... Max Pisu era stato a Mandello già la scorsa stagione con 'La cena dei cretini' insieme a...

Morto Nino Strano, fu deputato e senatore del centrodestra Agenzia ANSA

Morto Nino Strano, l’ex senatore che mangiò mortadella in Aula per festeggiare la caduta di Prodi Corriere della Sera

È morto Nino Strano, l'ex deputato di An aveva 73 anni. Mangiò la mortadella in Senato per festeggiare la caduta del governo Prodi. Da tempo era malato. È deceduto ...Tragedia a scuola nel Casertano. Assuntina Simone, collaboratrice scolastica di 54 anni, è morta nell'istituto in cui lavorava dopo ...