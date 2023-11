Msa compie 10 anni | a Salsomaggiore Terme | i manager sportivi

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – “In un periodo di cambiamenti epocali per lo sport, asi è riunita l’unica associazione di categoria deiriconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ‘Associati’ (Msa). Dopo le evoluzioni che hanno visto l’ingresso dello sport in Costituzione con un cambio importante di paradigma e la riforma del lavoro sportivo, cresce la responsabilità di chi pianifica, organizza e promuove lo sport quotidianamente. Aiil compito di pensare a un futuro in questa fase di transizione culturale del comparto”: queste le parole di Claudio Barbaro, fondatore di MSA, che oggi festeggia i suoi primi diecidi vita con decine di...