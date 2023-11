Moviola Monza-Torino | l’episodio chiave del match

(Di sabato 11 novembre 2023)arbitraledelvalido per la 12ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 12ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.DEL

Moviola Roma-Monza: D'Ambrosio espulso l'unica cosa giusta. E il rosso a Mourinho... Corriere dello Sport

Roma-Monza, moviola: l’arbitro Ayroldi esagera, tutti i casi dubbi Virgilio Sport

All’U-Power Stadium il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All‘U-Power Stadium, Monza e Torino si aff ...Nona giornata del campionato Primavera 1 2023/24 tra Sampdoria e Monza: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria Primavera torna in campo contro il Monza in trasferta al Berlusconi. Seg ...