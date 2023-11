Moviola Juve-Cagliari | l’episodio chiave del match

(Di sabato 11 novembre 2023)arbitraledelvalido per la 12ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 12ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.DEL

- Cagliari 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo: a fine partita ...

Moviola Juve Cagliari: gli episodi dubbi del match Juventus News 24

Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus News 24

materializzatasi solamente grazie alla penalizzazione comminata nei confronti della Juventus. Dopo il clamoroso 2-2 subito in rimonta per mano del Lecce ed una sconfitta evitata solamente ...L’ex arbitro commenta l’annullamento del gol di Piccoli al 94': “Rete annullata per il classico step on foot. Abisso ha perso il contatto e il Var è intervenuto. Al momento del tocco sul piede Abisso ...