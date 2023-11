MotoGP | Tardozzi ammette che Bastianini ha aiutato Bagnaia | “Un uomo squadra”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Non è andata come si sarebbe sperato nel Team Ducati Factory la Sprint Race del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di. Sulla pista di Sepang si è imposto lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) a precedere l’altro iberico Jorge Martin (Ducati Pramac) e le due Rosse ufficiali di Francescoe di Enea. Pecco ed Enea partivano dalla prima fila, rispettivamente in prima e terza posizione, ma per il n.1 vi è stato un calo di rendimento importante dopo sei dei 10 giri previsti per la Sprint. Poco feeling per il leader del Mondiale, così ha parlato a caldo, annunciando poi che si sarebbe approfondito la cosa con i tecnici. Era scuro in voltoperché, conquistata la pole-position, sperava di vincere e di dare un segnale a Martin. Alla fine, invece, Jorge ha rosicchiato ...