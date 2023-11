MotoGP | orario gara domenica 12 novembre | GP Malesia 2023 | programma | diretta Sky | differita TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Tutto pronto al Sepang International Circuit per il Gran Premio della, valevole come diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo le qualifiche e la Sprint Race di oggi, c’è grande attesa in vista dellale che mette in palio punti pesantissimi nella corsa al titolo intra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco è ancora leader della generale e deve gestire un vantaggio di 11 punti su Martinator, ormai sempre più minaccioso. Il favorito principale per il successo di tappa risponde però al nome di Alex Marquez, estremamente competitivo per tutto il weekend e vincitore della Sprint con una prestazione impressionante che gli ha permesso di fare il vuoto negli ultimi 4-5 giri. Candidati al podio anche gli altri ducatisti Enea ...