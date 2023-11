MotoGp Malesia 2023 | Marquez vince la sprint davanti a Martin e Bagnaia

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Lo spagnolo Alexha vinto la garadel Gp delladi. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto al traguardo Jorgecon la Ducati Prima Pramac e Peccocon la Ducati ufficiale. Marqauez ha così in parte aiutatoa mantenere un vantaggio più consistente suriducendo il divario tra il campione italiano e quello spagnolo solo da 13 a 11 punti in attesa della gara di domani. Ai piedi del podio, con il quarto posto, si è piazzato Enea Bastianini, sempre su Ducati,a Brad Binder e Jack Miller su Ktm. Settimo posto per Marco Bezzecchi (Ducati Mooney), seguito da Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), Luca Marini (Ducati Mooney) e Maverick Vinales a chiudere la top ...

Marc Marquez anche alla Sprint Race del Gran Premio della Malesia è rimasto vittima di una caduta, anche se in questo caso non gli è costata il ritiro. "Sono tornato Lo spero!". Sorride Enea Bastianini dopo il quarto posto nella Sprint del Gran Premio della Malesia, così come sorridono gli appassionati di MotoGP, tornati a vederlo capace di essere veloce.