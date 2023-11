MotoGp in Malesia | Bagnaia vola e conquista una pole position da record

(Di sabato 11 novembre 2023) È Francescosu Ducati are con ildi 1:57.491 lanel Moto Gp diche si corre a Sepang . Al secondo posto c'è lo spagnolo Jorge Martin, anche lui su Ducati, come Enea Bastianini al terzo. Seguono in seconda fila Alex Marquez, Luca Marini e Marco Bezzecchi: tutti su Ducati.

Honda: crisi in pista e fuori Il Gran Premio dellasarà il terzultimo appuntamento della stagione 2023, e nelle due settimane successive si ... uno dei temi più discussi nellaè quello ...

Orari TV MotoGP 2023: GP di Malesia, Sepang Motociclismo.it

Pole con record per Pecco Bagnaia in Malesia. Il pilota della Ducati, leader del mondiale, ha conquistato la prima posizione in 1:57.491, nuovo record della pista di Sepang. Le Ducati hanno dominato ...A Sepang la coppia che si gioca il titolo della MotoGP™ scatterà davanti a tutti: in prima fila anche Bastianini, passato dalla Q1 ...