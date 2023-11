MotoGP GP Malesia 2023 | Martin dopo la Sprint | “Gara fantastica | contento del 2°posto”

(Di sabato 11 novembre 2023) “Una, ho avuto un passo eccezionale, ero al limite.una brutta partenza ho cercato di gestire un po’ e poi ritrovare il passo. Sonodel secondo posto e della prestazione”. Lo ha detto Jorge, secondo al termine delladel GP della, ai microfoni di Sky Sport nel post-. “Non mi aspettavo di essere quarto alla prima curva, c’era una pressione della gomma altissima, non riuscivo a guidare. Ho capitocome andare forte. Sonoperché mi sono ripreso e ho finito al secondo posto. Difficile capire come Marquez sia andato così forte. Cosa penso? A domani. Vorrei completare il lavoro svolto”. SportFace.

SEPANG - Laè tornata in pista per il terz'ultimo round mondiale sul circuito di Sepang in, uno dei circuiti più tosti e amati del motomondiale. E, dopo la giornata di ieri venerdì 10 novembre, che ...

MotoGP GP Malesia LIVE: tutte la fasi salienti di qualifiche e Sprint Race La Gazzetta dello Sport

Sprint ad Alex Marquez. 2° Martin, 3° Bagnaia Sky Sport

Presente a Eicma, Casey Stoner ha parlato di Ducati, MotoGP e la lotta per il Mondiale, confessando che tifa per... Bagnaia felice del suo venerdì, al di là dell'8° tempo: qui le sue… Leggi ...SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo della Ducati Gresini, Alex Marquez, ha vinto la gara Sprint del GP di Malesia di MotoGP. Secondo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) che ha anticipato Pecco B ...