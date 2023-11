MotoGP | GP Malesia 2023 Bagnaia vs Martin | nuovo round Stavolta con Alex Marquez e Bastianini parte attiva nella contesa iridata?

(Di sabato 11 novembre 2023) Alle ore 8.00 di domenica 12 novembre l’autodromo di Sepang sarà teatro del Gran Premio didi. La gara vera, quella che assegna il punteggio pieno. C’è tantissima curiosità per capire quale andamento potrà assumere la competizione, soprattutto alla luce dell’andamento della Sprint, vinta dadavanti a Jorgee Francesco. Pecco ha disputato una prova dimezzata dai connotati opposti rispetto alle abitudini. Se nelle ultime settimane era solito crescere di rendimento cammin facendo, oggi è partito fortissimo e poi ha subito un crollo repentino. La ragione? Non si sa, lui ha semplicemente parlato di “sensazioni non ottimali”. Di certo c’è che, di riffa o di raffa,ator gli ha rosicchiato altri due punti, riportandosi a -11 nel ...

Francesco Bagnaia e Jorge Martin, contendenti per il titolo della MotoGP, non avevano fatto i conti col terzo incomodo. In Malesia la vittoria nella Sprint Race se l’è presa di prepotenza Alex Marquez ...Domani, domenica 12 novembre, per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP della Malesia, con il warm up e le gare che si disputeranno al Sepang International Cir ...