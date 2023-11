MotoGP | Francesco Bagnaia ruggisce e si prende la pole a Sepang davanti a Martin! Sorpresa Bastianini

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Uno straordinarioha centrato laposition del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale2023. Sul tracciato diabbiamo vissuto una qualifica davvero emozionante, con Jorge Martin che sembrava avere già la partenza al palo in mano, ma “Pecco” ha saputo trovare il giro perfetto proprio al momento giusto, rispondendo nel migliore dei modi al suo rivale per il titolo. Il campione del mondo ha centrato il nuovo record della pista proprio in extremis in 1:57.491, andando a sopravanzare Jorge Martin (Ducati Pramac) per 58 millesimi, con il classe 1998 che ha concluso la Q2 nella ghiaia di. Completa la prima fila un ritrovato Enea(Ducati Factory) che si è fermato a soli 99 millesimi dalla ...