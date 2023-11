MotoGp classifica dopo Sprint Race Malesia | come cambia

(Di sabato 11 novembre 2023) Alex Marquez (Gresini Racing) vince oggi, sabato 11 novembre, ladel Gp della. In seconda posizione si è piazzato Jorge Martin (Pramac Racing) che è riuscito così a recuperare altri due punti su Pecco Bagnaia (Ducati), terzo al traguardo, nelladel Mondiale. Il...

Ladel Mondiale Pilotidopo la Sprint in Malesia Pos. Pilota Moto Punti 1 Francesco Bagnaia Ducati 396 2 Jorge Martin Ducati 385 3 Marco Bezzecchi Ducati 313 4 Brad Binder KTM 254 5 ...

Quest’anno il titolo MotoGP è tutta una questione tra Ducati, quella “rossa” di Borgo Panigale che dal 2013 al 2020 ha avuto come pilota di punta Andrea Dovizioso. Oggi il forlivese è un felice ex ...L’uomo delle Sprint si è piegato ad Alex Marquez nella gara breve di Sepang: si conclude la striscia di successi consecutivi di Jorge Martin, secondo al traguardo in Malesia dopo 10 giri più complicat ...