MotoGP | Alex Marquez | “Lotterò per la vittoria anche domani | finalmente sono tornato dopo l’infortunio”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023) Sprint Race capolavoro perche vince nella gara corta del sabato del Gran Premio della Malesia a Sepang. Lo spagnolo della Ducati del Team Gresini aveva già dimostrato sin da ieri nelle pre-qualifiche di avere un passo fantastico e oggi è partito dalla quarta posizione, ha scavalcato Bagnaia, Martin e Bastianini e si è preso laper dispersione. Queste le sue impressioni a caldola seconda Sprint vintaquella di Silverstone: “Oggi ero un pilota in missione e la missione era vincere questa gara sprint. So chepotrebbe esserci un’altra opportunità perché sul passo gara siamo sembrati molto forti come abbiamo dimostratonelle prove libere 3, ma mi aspettavo di andare forte e di essere così competitivo...