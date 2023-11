Moto3 | GP Malesia 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche | pole Masia Terzo Bertelle

(Di sabato 11 novembre 2023) Ladie idelledel Gran Premio di, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di. A scattare dallaposition sarà al solito Jaume, che precede l’olandese Veijer e lo straordinarioche si è guadagnato la prima fila. Solamente in quinta posizione Sasaki, mentre Diogo Moreira è addirittura decimo, davanti a Fenati. LADIPRIMA FILA1.J. 2. Veijer C. 3.M. SECONDA FILA 4. Ortola I. 5. Sasaki A. 6. Rueda J.A. TERZA FILA 7. Kelso J. 8. Munoz D. 9. Oncu D. QUARTA FILA 10. Moreira D. 11. Fenati R. 12. Yamanaka R. SportFace.

Uno straordinario Jaume Masià ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2023. Sul tracciato di Sepang il pilota leader della cl ...