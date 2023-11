Moto2 | Fermin Aldeguer fa il vuoto nella FP3 del GP di Malesia | Acosta 4° | Vietti 7° | Arbolino in Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023)ha dominato in lungo ed in largo una tribolatissima terza sessione di prove libere del Gran Premio di, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale2023. Sul tracciato di Sepang abbiamo vissuto un turno quanto mai complicato con addirittura due bandiere rosse. La prima, subito in avvio, per colpa di un bruttissimo high-side di Izan Guevara in curva 3, la seconda a 17 minuti dalla conclusione, dovuta a una caduta di Darryn Binder in curva 1, con il sudafricano che è andato a distruggere gli air-fence con la sua moto. Dopo una pausa di circa mezzora, la FP3 si è finalmente potuta concludere (all’insegna di nuove cadute) e il miglior tempo porta la firma dello spagnolo del team Boscoscuro Speed Up in 2:05.319 con ben 546 millesimi di margine sul thailandese Somkiat Chantra (Kalex ...