Moto Gp Malesia | Marquez trionfa nella Sprint a Sepang

(Di sabato 11 novembre 2023) Lo spagnolo Alexhatodel Gran Premio dimettendosi in mezzolotta per il titolo mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin L'articolo proviene da Firenze Post.

... ed anche lo stesso team manager Alberto Puig ha ammesso da Sepang, dove si corre il GP di,...il fatto che HRC necessiti di un pilota esperto e che possa aiutare loro a migliorare la, e il ...

MotoGP GP Malesia LIVE: tutte la fasi salienti di qualifiche e Sprint Race La Gazzetta dello Sport

MotoGP, highlights Sprint Race Malesia: Alex Marquez vince, 2° Martin e 3° Bagnaia Sky Sport

SEPANG (MALESIA) – Lo spagnolo Alex Marquez ha trionfato nella Sprint del Gran Premio di Malesia mettendosi in mezzo nella lotta per il titolo mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si ...Alle ore 8.00 di domenica 12 novembre l’autodromo di Sepang sarà teatro del Gran Premio di Malesia di MotoGP. La gara vera, quella che assegna il punteggio pieno. C’è tantissima curiosità per capire q ...