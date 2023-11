Morto il calciatore Raphael Dwamena | malore in campo in Albania | aveva 28 anni

(Di sabato 11 novembre 2023) Tragedia ina Tirana dove èilghanese. Il 28enne si è accasciato a tremerà dopo undurante la partirà del massimo campionato albanese tra la sua Egnatia e il Partizani Tirana. L’arbitro ha subito interrotto il gioco, dopo appena 25? minuti di gioco.ha perso conoscenza ed è stato rapidamente trasportato in ospedale, dove però è deceduto. Lo stesso giocatore nel 2021avuto un collasso in, il secondo nella sua carriera di. All’epoca indossava la maglia del Blau-Weiss Linz e stava giocando una partita di Coppa d’Austria. In quella circostanza il giocatore riuscì a riprendersi grazie al defibrillatore cheimpiantato per i ...

Il, secondo i media albanesi, sarebbein ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul campo. Dwamena l'estate scorsa era sceso in campo nell'amichevole giocata dall'Egantia contro ...

Malore fatale in campo per il calciatore Raphael Dwamena durante partita in Albania: morto a soli 28 anni Virgilio Notizie

Dramma in campo in Albania, morto il calciatore Raphael Dwamena Sky Tg24

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Tragedia in Albania dove è morto il ghanese di 28 anni Raphael Dwamena. Il giocatore è collassato in campo durante il match tra la sua squadra l'Egnatia e il Partizani nella Serie A albanese.