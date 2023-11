Monza Torino | probabili formazioni | pochi dubbi per Palladino e Juric

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023) Questa sera alle 20.45 in campo la sfida di Serie A tra; ecco leQuesta sera alle 20.45 in campo la sfida di Serie A tra; ecco le(3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Colpani, Mota, Colombo. All.(3-4-1-2): Milinkovic, Sazonov, Buongiorno, Tameze, Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro – Vlasic, Zapata, Sanabria. All.