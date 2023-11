Monza-Torino LIVE 0-0 | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023) All’U-Power Stadium il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘U-Power Stadium,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 45’+1 –. 45? – Solo un minuto di recupero. 43? – Colpani crossa in mezzo con l’esterno mancino per Gagliardini che va in terzo: colpo di testa però poco angolato a Milinkovic c’è. 37? – Cross di Ilic che trova Zapata sul secondo palo, ma il colombiano non riesce nella torsione e il pallone finisce a lato. 29?- Colombo ci prova dal ...