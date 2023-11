Monza-Torino 1-1 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

(Di sabato 11 novembre 2023), ecco ilcon glie le azioni salienti del match serale di sabato 11 novembre diA, con gli episodi dae le. Ildi Palladino, una delle sorprese di questo avvio di stagione inA, ospita ilallenato da Juric, che dopo la vittoria contro il Sassuolo, cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. I brianzoli hanno ottenuto un risultato positivo in sette delle ultime otto partite di campionato: l’unica sconfitta è arrivata contro la Roma lo scorso 22 ottobre (con goal di El Shaarawy al 90?). Danilo D’Ambrosio (LaPresse)Per il Toro sono indisponibili tanti uomini: Djidji, Pellegri, Ricci, Rodriguez, Schuurs, Soppy e Vojvoda. ...

22.42 Calcio, Serie A:1 - 1 Divisione della posta tra. Al 'Brianteo' è 1 - 1. Terzo risultato utile di fila per i brianzoli, sfuma la terza vittoria consecutiva granata.pericoloso con ...

Le due facce dell’U-Power Stadium: aggressività Torino, pacatezza Monza. Squadre che rispecchiano i propri tifosi, con il settore ospite granata gremito e protagonista, nonostante la, ovvia, ...Tegola per il Torino, che perde per infortunio Karol Linetty. Nel corso del primo tempo del match contro il Monza infatti, il centrocampista si è fermato al 34' per un problema di natura muscolare. Da ...