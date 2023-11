Monza | maglia speciale a favore del telefono rosa

(Di sabato 11 novembre 2023) Il, a breve in campo contro il Torino, ha deciso di indossare delle maglie speciali indelIlscenderà in campo oggi con una. Come spiegato infatti da Sky Sport, il main sponsor dei brianzoli, Motorola, ha deciso di cedere lo spazio sulla. Al suo posto verranno riportate alcune frasi giunte alper sensibilizzae sulla violenza sulle donne. Al termine della partita, tutte le maglie, ognuna con una frase diretta, saranno autografate e messe all’asta, con il ricavato che sarà devoluto al

... che ha scelto di prendere la cittadinanza italiana e di indossare laazzurra, Vita ha in ... per 3 - 1 subito nella gara decisiva disputata ala russa fu in grado di mettere a terra 21 ...

Perché il Monza sabato gioca con questa frase sulla maglia GQ Italia

Il Monza in campo a favore delle donne insieme al Telefono Rosa Panorama

Rodriguez stringe i denti e ritrova subito una maglia da titolare in Monza-Torino. In settimana gli esami strumentali hanno escluso lesioni per lo svizzero, regolarmente in campo questa sera tra i gra ...l'attaccante del Cagliari è infatti vicino a realizzare 50 gol in Serie A (gliene mancano solo due), ed è ancora a secco di reti con la maglia dei sardi nel massimo campionato. Il suo ultimo centro ...