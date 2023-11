(Di sabato 11 novembre 2023) Vincenzo, ex allenatore deloggi ct della Turchia, è intervenuto ai microfoni di Sportweek. Ecco le sue parole

Montella punge il Milan “Il calcio italiano mi ha voltato le spalle” Pianeta Milan

Europei 2024, tre nuove qualificate: Spagna, Scozia e la Turchia di ... Tuttocalcioestero.it

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan oggi ct della Turchia, è intervenuto ai microfoni di Sportweek. Le sue dichiarazioni. MONTELLA – «La Turchia è meravigliosa, affascinante a tratti struggente ...Rinnovo Giroud: l’attaccante francese, in scadenza a giugno, “chiama” il Milan. Importanti novità sul suo futuro Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Olivier Giroud, che ...