Montecatini | pino caduto nel parco delle terme La Salute | rinviata apertura Casa di Babbo Natale

(Di sabato 11 novembre 2023) Era prevista per domani, 12 novembre 2023, l'al pubblico della Baita diall'interno deldello stabilimento termale La. Ma si è deciso di rinviara seguito del crollo ieri, venerdì 10 novembre, in prossimità della struttura di un grossoche ha causato 7 feriti L'articolo proviene da Firenze Post.

La Toscana affronta una nuova allerta arancione dopo le inondazioni del 2 novembre che hanno causato otto vittime. Si teme per le aree del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese, tra le più colpite.