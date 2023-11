Moni Ovadia | «Noi ebrei per difenderci opprimiamo un popolo»

Leggi su panorama

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo le polemiche sulle sue posizioni a favore della Palestina, il grande uomo di teatro parla a Panorama. E condanna l’attacco di Israele contro Gaza mentre sogna uno Stato bi-nazionale. «L’unica salvezza è preparare la pace» dice. «Nessuno può odiare Israele, non sono pazzo».parte da una pietra angolare per sviluppare il suo pensiero definito «rivoluzionario» nell’Occidente smarrito e preoccupato. L’artista, scrittore, uomo di teatro nato in Bulgaria 77 anni fa ma orgogliosamente milanese da quando aveva tre anni (con un debole per il dialetto di Carlo Porta), scandisce la parola «pace». E spiega perché, da ebreo di ascendenza sefardita, oggi difende la causa palestinese, arrivando ad accusare il governo di Tel Aviv di essere storicamente responsabile del grande incendio mediorientale. Un viaggio nel dolore e nelle contraddizioni di una ...