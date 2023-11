Moneta da 1000 lire | ne hai una? Controllala | se è così vale un tesoretto

Leggi su blowingpost

(Di sabato 11 novembre 2023) Non si contano le famiglie italiane che in casa hanno ancora conservate vecchie monete e banconote in. Pochissimi sanno però che alcune di esse possonore piccole e grandi fortune, a seconda della tipologia e della rarità. Oggi approfondiremo la 1.000nelle sue versioni in, e andremo alla ricerca delle versioni più rare; magari scoprite di avernein casa. Iniziamo andando a ritroso nel tempo. La milleinche ricorderà la maggior parte degli italiani è sicuramente la versione bimetallica. Per i più giovani, questaricorda l’attualeda un euro per quel che riguarda la colorazione. Coniata a partire dal 1997, il suo conio finì ben presto, già nel ’98; da un lato riporta “l’Italia ...