Modena-Sampdoria | Serie B | canari per avvicinarsi al secondo posto | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Tra i match più interessanti di questo sabato diB, valido per il tredicesimo turno del campionato cadetto, troviamo, in programma alle ore 16:15 al Braglia. Gran prima parte di stagione per i padroni di casa che, con 22 punti, occupano la quarta posizione in classifica e puntano a scavalcare il Palermo – terzo a quota 23 punti – per portarsi all’inseguimento diretto di Parma e Venezia, le prime due della classe. Di tutt’altro spessore l’avvio di campionato degli ospiti, che sono riusciti quanto meno a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. I doriani sono sedicesimi con 10 punti, ma necessitano di una vittoria peral centro della classifica e dare una svolta netta alla propria stagione. Le ultime da, con le...