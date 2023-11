Modena-Sampdoria sabato 11 novembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Punti pesanti anche tra Suditorl - Pisa, il big match del sabato è, in campo alle 16.15.

Diretta Modena-Sampdoria ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni Tuttosport

SERIE B, 13a GIORNATA Venezia-Catanzaro 2-1 [25' rig. Pohjanpalo (V), 40' Ghion (C), 45'+1 Johnsen (V)] - giocata ieri Ascoli-Como Cosenza-Reggiana Feralpisalò-Bari Sudtirol-Pisa Modena-Sampdoria.Sabato 11 novembre va in campo Modena-Sampdoria, incontro valido per la Serie B 2023-24. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta ...