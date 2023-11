Moana Pozzi e Bettino Craxi | la relazione segreta | “Lui non mi piaceva”

(Di sabato 11 novembre 2023) La madre diha parlato dellatra l’attrice e l’ex premier socialista, che ai tempi fu tenuta, anche seaccennò qualcosa, senza far nomi, in un’intervista e nel suo libro, uscito poco prima della morte. Rosanna Alloisio ha spiegato chetrovò nel politico la figura paterna che le era mancata, ma poi si lasciarono perché lei frequentava anche altri uomini. In una eccezionale intervista al Corriere della Sera, la madre di, Rosanna ha raccontato del rapporto tra la pornostar e: “Non erano solo amici. Lui non mi. “Come fai a stare con quel vecchiaccio?”, le dicevo e lei rispondeva:“Lui è intelligente, gentile, si prende cura di me”. ...

'Maledetto il giorno in cui l'ha incontrato'. Rosanna Alloisio , 82 anni, è la mamma di. E ancora oggi ricorda l'ingresso nella vita della figlia di Riccardo Schicchi , il regista che la introdusse nel mondo del cinema a luci rosse trasformandola nella prima vera regina '...

La mamma di Moana Pozzi: «Bettino Craxi Le dicevo: “Come fai a stare con quel vecchiaccio” Maledetto il... Corriere della Sera

La mamma di Moana Pozzi: "Da bambina faceva immersioni. I film hard non le piacevano" La Gazzetta dello Sport

La madre dell'attrice, entrata nella leggenda dopo la sua morte nel 1994 a soli 33 anni, ha accontato alcuni retroscena inediti: cos'ha detto ...“Le ripetevo: “Non spogliarti, non li fare quei brutti film”. Dio sa se ci ho provato a convincerla, non c’è stato santo. “Mammina, non ti arrabbiare, tanto lo so che mi vuoi bene lo stesso. In fondo ...