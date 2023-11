Moana Pozzi | dall’amore per Craxi al cancro che l’ha uccisa | parla la madre

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo quasi trent’anni dalla scomparsa di, divenuta celebre per i film hard di cui era protagonista, si è aperta al Corriere della sera la mamma Rosanna Alloisio, di ormai 82 anni, che non ha mai lasciato sola la figlia, nemmeno quando non riusciva a comprenderne le scelte di vita. “Era una ragazza fuori L'articolo proviene da Il Difforme.

Sono passati ventinove anni dalla morte di, eppure il suo ricordo è ancora vivo e non solo per la sua carriera nel cinema hard. A renderlo attuale è mamma Rossana, 82 anni, che vive nella memoria di quella figlia che amava gli ...

La mamma di Moana Pozzi: «Bettino Craxi Le dicevo: “Come fai a stare con quel vecchiaccio” Maledetto il... Corriere della Sera

Moana Pozzi, la madre: “Un giorno incontrò Schicchi ed entrò in quel mondo orribile Il Fatto Quotidiano

“Qualche particina, la tv. Noi sempre in trasferta, ci si vedeva poco o niente. Non so come o dove, un giorno purtroppo incontrò quello Schicchi. Ed entrò in quel mondo orribile”. Rosanna Alloisio, 82 ...Tragedia nella serie A albanese. È morto, dopo un malore in campo, il giocatore ghanese Rapahel Dwamena, 28enne attaccante dell'Egnatia, squadra capolista della massima serie di Tirana. Il malore è av ...