Millennials e Gen Z | io e mia sorella

(Di sabato 11 novembre 2023) L’anno scorso, a Natale, mi ha regalato un banano. Una cosa graziosa con le radici chiuse in una noce di cocco. Una specie rara, da vivaio che preserva la biodiversità. È morto, o meglio l’ho fatto morire, in cinque giorni. Per il mio compleanno aveva pensato al caffè. Proprio un albero, in Nepal: «Eh, l’ho adottato, dà lavoro alla comunità locale», mi dice. Così un tizio – adorabile, per carità – ogni mese mi manda via mail una foto dell’arbusto (bruttarello). Non so mai cosa rispondergli. «Thanks!». Cuori. Duole metterlo in posta spam. ...