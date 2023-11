(Di sabato 11 novembre 2023) Per SergejSavic, quello di domani sarà unspeciale. Il primo dopo il suo addio alla Lazio e il trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista serbo, in un'intervista sul match ...

ha vinto seied ha segnato in tre stracittadine. "Ovviamente tutte le vittorie e i gol avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore. Le partite più belle però rimangono quelle ...

Milinkovic e il derby: "Vi racconto il momento più bello" Corriere dello Sport

Lazio, Milinkovic sul derby: "Lo seguirò in diretta. Vi dico il ricordo più bello" La Lazio Siamo Noi

Per Sergej Milinkovic Savic, quello di domani sarà un derby speciale. Il primo dopo il suo addio alla Lazio e il trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista serbo, in un'intervista sul match pr ...In casa Lazio torna a parlare Sergej Milinkovic-Savic. L'ex centrocampista biancoceleste, trasferitosi in Arabia in estate, dopo 8 stagioni a Roma, è stato intervistato dai media ufficiali del club ca ...