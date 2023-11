Miley 2006 gioca nel Newcastle in Premier e Champions | da noi Pafundi è dimenticato

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) Ci sono solo due mesi di differenza tra Simonee Lewis; il primo è di marzo, il secondo di maggio, ma entrambi classe. Hanno la stessa età, 17 anni, si allenano stabilmente con due prime squadre, Udinese e, ma mentre il friulano viene considerato come un’ultimissima spiaggia, il talentino nato a Stanleydal primo minuto inLeague. Le buone prestazioni al Mondiale Under 20 dinon sono servite a molto, l’Udinese continua a non mandarlo in campo; per lui quest’anno in Serie A una sola presenza, per sette minuti. Come se in quei sette minuti avesse dovuto rivoluzionare la sua carriera “con gol, assist e aiutando in difesa” (ci perdonerà Garcia per avergli rubato la citazione); forse solo così la sua squadra lo avrebbe ...