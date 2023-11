Milano | immobili in affitto per no profit a 100 euro al mese | Comune apre bando

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023), 11 nov. (Adnkronos) - Quindici ex negozi ed ex uffici disi trasformano in spazi per associazioni e soggetti no, inad un canone fra i 50 e i 250al. Lo prevede unpubblicato dalla direzione 'Demanio e Patrimonio' deldi. Glioggetto della gara si trovano in via Amoretti e via Capuana a Quarto Oggiaro, in via Appennini al Gallaratese, in via De Predis e via Jacopino da Tradate in zona Villapizzone-Cagnola, in via Passerini e via Graziano Imperatore a Niguarda e in piazza San Giuseppe in zona Fulvio Testi. Si tratta di spazi di piccole e medie dimensioni, fra i 40 e 100 metri quadri, inseriti all'interno di quartieri di edilizia residenziale pubblica. ...