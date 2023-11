Milan umiliato dal Lecce e salvato dal Var | Pioli esonerato? Scoppia la rivolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Un modo peggiore per arrivare alla pausa per le Nazionali ilnon poteva trovarlo. Il 2-2 sul campo delè maturato in maniera tale da far rimettere in discussione anche la vittoria contro il Psg, che resta importante perché ha riaperto il girone di Champions League ma che forse è stata caricata di significati eccessivi. Alla luce di quanto accaduto in terra pugliese viene da pensare che ilabbia vinto contro i parigini soltanto perché quest'ultimi sono una squadra ancora più disfunzionale di quella di. Nubi grigie si erano manifestate dopo nemmeno dieci minuti, quando Leao si è fermato durante uno dei suoi scatti fulminanti ed è uscito per un problema muscolare. I rossoneri erano stati bravi a non demoralizzarsi, anzi avevano preso in mano le redini del match e lo avevano indirizzato ...