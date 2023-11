Milan salvato dal Var a Lecce | 2-2 vinceva 0-2 Il 3-2 del Lecce misteriosamente annullato

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) La squadra di Pioli stava vincendo a2-0 e pareggia 2-2 con gol finale di Piccolinel finale. Un capolavoro di autolesionismo dei rossoneri. Che sembravano in assoluto controllo della partita nonostante l’infortunio a Leao nei minuti iniziali. Poi due gol delcon Giraud e Reijnders. Nella ripresa cambia tutto e in cinque minuti i rossoneri beccano due gol: prima da Sansone e poi da Banda. Ilnon c’è più. Sansone colpisce il palo. Giroud si fa espellere per somma di ammonizioni in pochi istanti. E ilsegna il terzo gol con Piccoli che da 25 metri sorprende Maignan. Poi il Var richiama Abisso su una presunta trattenuta di Piccoli. Trattenuta che c’è ma non è nulla di che. Nessun gol sarebbe regolare nel ...